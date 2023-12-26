4 şehidimizin, aynı sofrada çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekat bölgesinde şehit düşen 4 askerimizin aynı sofrada yan yana fotoğrafları ortaya çıktı.

Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay, Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın, şehadete ermeden günlerce önce, aynı sofrada çektirdikleri fotoğraf Türkiye'yi duygulandırdı.

"Milletimiz var olsun" diyerek oturdukları sofrada, geçtiğimiz günlerde şehit olan 4 yiğit vatan evladı yan yana!