AjansHaber.com.tr Gündem 29 ilde FETÖ operasyonu: 108 şüpheli yakalandı

29 ilde FETÖ operasyonu: 108 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyona yönelik paylaşımda bulundu.

"KISKAÇ-20" adlı operasyonda 108 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

29  ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında 108  şüpheli yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Murat Kurum yeniden kabinede! Murat Kurum kimdir?
Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs vuruldu
Bakan değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı!
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir?
Meclis'te yeni gündem izmarit vergisi
Zamlı memur maaşları belli oldu
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de