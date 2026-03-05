İspanya, Doğu Akdeniz'e fırkateyn gönderiyor

İspanya, Doğu Akdeniz'e fırkateyn gönderiyor

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri destek sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'e "Cristobal Colon (Kristof Kolomb)" fırkateynini gönderme kararı aldı.

İspanya, Doğu Akdeniz'e fırkateyn gönderiyor

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın, Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle" ve Yunan Donanmasına ait diğer gemilerle "Cristobal Colon" fırkateynini Doğu Akdeniz'e göndereceği bildirildi. Açıklamada, "Cristobal Colon"un Doğu Akdeniz'de konuşlandırılmasıyla İspanya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) ve doğu sınırının savunmasına bağlılığını gösterdiği vurgulandı.

Fırkateynin, Baltık Denizi'nde refakat, koruma ve ileri eğitim görevlerini yerine getirmek üzere 3 Mart'ta "Charles de Gaulle Donanma Grubu'na" katıldığı ve 10 Mart'ta Girit Adası açıklarında olmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanyol basınına bu sabah yaptıkları ayrı açıklamalarda, "henüz masa üzerinde tartışılmasa da AB'den talep gelmesi halinde GKRY'ye askeri destek sağlamanın değerlendirileceğini" söylemişti.

Cadena Ser radyosuna konuşan Savunma Bakanı Robles ise "Unutmamak lazım ki İspanya'da bakanlığımızın adı Savunma, ABD'de ise Savaş. Bu nedenle, İspanya'nın her zaman Avrupa Birliği'nin yanında yer alacağını, birlikte yaşamanın temel ilkelerini ve barışın temel ilkelerini savunacağını ve talep edilmesi halinde hükümetin bunu dikkate alacağını ve değerlendireceğini söylemeliyim." açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Robles, Türkiye'de konuşlanmış NATO hava ve füze savunma misyonunda görevli İspanyol kuvvetlerinin, İran tarafından fırlatılan füzenin düşürülmesi için yeterli bilgiyi sağladıklarını belirtti.


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Ateşkesi kabul etmiyoruz”
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Ateşkesi kabul etmiyoruz”
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
İran’dan ABD’ye kara harekâtı uyarısı: “Çok ağır bedel olur”
İran’dan ABD’ye kara harekâtı uyarısı: “Çok ağır bedel olur”
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
