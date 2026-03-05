AjansHaber Ekonomi İsrail'den "ekonomik durumun kötüleşmesi" endişesiyle kısıtlamaları gevşetme kararı

İran'a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin İsrail'e misillemeleri devam ederken İsrail, ekonomik durumun kötüleşmesi endişesiyle kısıtlamalarda gevşemeye gitti.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, konuya ilişkin durum değerlendirmesi yaptığı ve kısıtlamalarda güncellemeye gittiğini açıkladı.

Açıklamada, İsrail'de 5 Mart 2026 Perşembe günü yerel saatle 12:00'den itibaren "temel faaliyet" düzeyinden "sınırlı faaliyet" düzeyine geçileceği ve bu değişikliğin 7 Mart Cumartesi saat 20:00'ye kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Güncelleme kapsamına eğitim faaliyetlerinin belirlenen istisnalar dışında alınmadığı ve eğitim faaliyetlerinin yasak olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, gerekli sürede korunaklı alanlara ulaşılabilmesi koşuluyla 50 kişiye kadar toplantılara izin verileceği ve yine gerekli sürede korunaklı alana ulaşılabilen işyerlerinde faaliyetlere devam edileceği bildirildi.

İç Cephe Komutanlığının kararı, İsrail Maliye Bakanlığının çatışmanın ilk haftasında ekonomik faaliyetlere getirilen kısıtlamaların maliyetinin haftalık yaklaşık 9,5 milyar şekel (yaklaşık 3,1 milyar dolar) olduğunu belirterek, yaptığı itirazın ardından geldi.

Maliye Bakanlığı, İç Cephe Komutanlığına zararın boyutunun yer aldığı bir bilgilendirme yaparak işletmeler ve devletin büyük kayıplarını azaltmak için kısıtlamaların derhal kısmen gevşetilmesini talep etti.

İsrail saldırılarına karşı İran misillemeleri sürmesine rağmen "temel faaliyet" düzeyindeki kısıtlamaların en az 7 Mart'a kadar devam etmesini gerektirecek ölçekte riskin bulunmadığını savunan Maliye Bakanlığı, 5 Mart itibarıyla çalışanların korunaklı alanlara erişebilmesi şartıyla daha geniş ekonomik faaliyetin yeniden başlamasını önerdi.

Maliye Bakanlığı, bu senaryoda haftalık kaybın yaklaşık 4,5 milyar şekele düşeceği ve mevcut kısıtlamaların sürmesi halinde ise yüzbinlerce işyeri kapanışı ve tazminat ödemeleri nedeniyle bütçede milyarlarca şekellik açık ortaya çıkacağını belirtti.


 

İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: “ABD-İsrail-İran savaşı kontrolden çıktı”
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: “ABD-İsrail-İran savaşı kontrolden çıktı”
Brent petrol fiyatları Trump'ın açıklamaları sonrası yüzde 9 geriledi
Brent petrol fiyatları Trump'ın açıklamaları sonrası yüzde 9 geriledi
TÜDKİYEB duyurdu: “Kırsalda Bereket Projesi başvuruları açılıyor”
TÜDKİYEB duyurdu: “Kırsalda Bereket Projesi başvuruları açılıyor”
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Rusya'dan akaryakıt ihracatına yeni yasak sinyali
Rusya'dan akaryakıt ihracatına yeni yasak sinyali
TÜİK, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
TÜİK, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
