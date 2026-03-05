Tahran’da patlama sesleri duyuldu

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini duyurdu. Haberde, savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri geldiği kaydedildi.
İsrail ordusunun İran'a yeni hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından Tahran’ın kuzeybatısında ve Kerec kentinde patlamalar oldu.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: “ABD, denizde bir vahşet gerçekleştirdi”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesine ait Dena Fırkateyni'ni "uluslararası sularda ve uyarı yapılmadan vuran ABD'nin denizde bir vahşet gerçekleştirdiğini" belirtti.