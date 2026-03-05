AjansHaber Gündem Bakan Göktaş'tan sosyal medya ve doğum iznini kapsayan kanun teklifine ilişkin açıklama

Bakan Göktaş'tan sosyal medya ve doğum iznini kapsayan kanun teklifine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum ve babalık izinlerinin artacağını, koruyucu aile izni geleceğini ve 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ne ilişkin yaptığı paylaşımda, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonunu ileriye taşıyacak önemli bir adımın daha atıldığını belirtti.

Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Grup Başkanvekilimiz Leyla Şahin Usta tarafından kamuoyuna duyurulan ve AK Partili Milletvekillerimizce imzalanıp TBMM Başkanlığına sunulan, 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' ile doğum ve babalık izinleri artıyor, koruyucu aile izni geliyor. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor."

Göktaş paylaşımında, aileyi güçlendiren, çocukları koruyan ve ebeveynleri destekleyen çalışmalarla milletin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "TBMM'de yasama süreci başlayan düzenlemeler, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.


 

MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
