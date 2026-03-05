AjansHaber Gündem İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili dünyadan tepkiler yükseldi

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili dünyadan tepkiler yükseldi

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), NATO ve çeşitli ülkeler, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili tepki gösterdi.

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili dünyadan tepkiler yükseldi

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, dün Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından BM, AB ve NATO'nun yanı sıra ABD, Belçika, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi birçok ülkeden tepkiler yükseldi.

ABD

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele almak üzere telefonda görüştü. Rubio, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusunda Bakan Fidan'a, Türkiye'nin egemen topraklarına yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu belirterek, ABD'nin tam desteğini taahhüt etti.

BM

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat ve ABD'nin İran'a ait bir gemiyi batırdığını açıklamasıyla ilgili soruyu "Bakın, biz de sizin gibi askeri söylemlerin ve faaliyetlerin arttığını, çatışmanın diğer bölgelere yayılma riski taşıdığını görüyoruz." şeklinde yanıtladı.

NATO

NATO Sözcüsü Allison Hart, İran'dan Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmata ilişkin "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtti.

AB

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, konuya ilişkin, "Tabii ki Türkiye bu füzeleri düşürebilecek kapasitede." değerlendirmesinde bulundu.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze fırlatılması girişiminin şiddetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu düşmanca eylemler tehlikeli bir tırmanış ve devletlerin egemenliğinin açık bir ihlalidir. Bölgenin güvenliğine ve istikrarına yönelik de doğrudan bir tehdittir." ifadesine yer verildi.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, yaptığı açıklamada, "Halka ve sivil altyapıya yönelik bu rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum." paylaşımında bulundu.

Berendsen, "İran'ın, Kıbrıs ve Türkiye dahil, Körfez ülkelerine ve daha geniş bölgeye yönelik devam eden insansız hava aracı ve füze saldırıları nedeniyle İran’ın Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdım." ifadesini kullandı.

İspanya

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "İran'ın ülkelerine (Türkiye'ye) yönelik füze saldırısını şiddetle kınadığımızı ve bu saldırı sonrasında Türk hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı ilettiğimi belirttim." ifadesini kullandı.

Belçika

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmata ilişkin, "Belçika, Türkiye'nin yanında kararlılıkla durmaktadır." ifadesini kullandı.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, konuya ilişkin açıklamasında, İran'ın NATO müttefiki Türkiye'ye füze fırlatmasının kabul edilemez ve istikrarsızlaştırıcı olduğunun altını çizerek, Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Estonya

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmata ilişkin, ülkesinin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Arnavutluk

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arnavutluk, NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız Türkiye ile tam dayanışma içindedir." ifadelerine yer verildi.

NATO'nun hava ve füze savunma sistemlerinin balistik füzeyi engellemesi, sivilleri ve müttefik topraklarını koruması konusundaki hızlı müdahalesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, "İran'ın pervasız saldırıları bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma riski taşımaktadır. Güçlü savunma ve caydırıcılık, NATO'nun kolektif güvenliği için hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

İran: "Türkiye'ye füze atmadık"

İran Silahlı Kuvvetleri, devlet medyası aracılığıyla bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduklarını ve Türk topraklarına herhangi bir füze fırlatmadıklarını duyurdu.


 

