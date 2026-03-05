Bölgesel çatışmalar, Türkiye güzergahındaki Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nun önemini artırdı

ABD ile İsrail'in, İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor ile yapımı süren Kalkınma Yolu'nun ulaşımdaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye'nin kuzeyinde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, güneyinde çeşitli ülkelerde oluşan kaos süreçleri ve son olarak ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor ile yapımı süren Kalkınma Yolu'nun ulaşımdaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Küresel ticaret için kritik öneme sahip noktalardan Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Orta Doğu'daki birçok ülkede uçuşların durması Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi "güvenli" ulaşım akslarının önemini gösterdi.

Orta Koridor olarak bilinen hat, Çin ile Avrupa ülkelerini Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden birbirine bağlıyor. Avrupa ve Asya arasındaki teslimat süresini 15 güne indiren bu koridor, Türkiye'yi 21 ülkeye doğrudan bağlayan "ticaret omurgası" haline de getiriyor.

Kalkınma Yolu ise Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 4 ülkenin imzaladığı, Irak'ta bulunan Büyük Fav Limanı'ndan Türkiye ve oradan Avrupa'ya ticareti kolaylaştıracak kara ve demir yolu ulaşım projesi olarak biliniyor.

Son dönemde trafiğin arttığı ve merkezinde Türkiye'nin yer aldığı Orta Koridor, en güvenli ve sağlıklı hat olarak öne çıktı. Yapımı hızla süren Kalkınma Yolu'nun da potansiyeliyle ulaşım ve ticarette ana güzergahlardan biri haline gelmesi bekleniyor.


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
#Gündem / 29 Mart 2026
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
#Gündem / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
