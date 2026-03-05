Bölgesel çatışmalar, Türkiye güzergahındaki Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nun önemini artırdı

Türkiye'nin kuzeyinde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, güneyinde çeşitli ülkelerde oluşan kaos süreçleri ve son olarak ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor ile yapımı süren Kalkınma Yolu'nun ulaşımdaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Küresel ticaret için kritik öneme sahip noktalardan Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Orta Doğu'daki birçok ülkede uçuşların durması Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi "güvenli" ulaşım akslarının önemini gösterdi.

Orta Koridor olarak bilinen hat, Çin ile Avrupa ülkelerini Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden birbirine bağlıyor. Avrupa ve Asya arasındaki teslimat süresini 15 güne indiren bu koridor, Türkiye'yi 21 ülkeye doğrudan bağlayan "ticaret omurgası" haline de getiriyor.

Kalkınma Yolu ise Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 4 ülkenin imzaladığı, Irak'ta bulunan Büyük Fav Limanı'ndan Türkiye ve oradan Avrupa'ya ticareti kolaylaştıracak kara ve demir yolu ulaşım projesi olarak biliniyor.

Son dönemde trafiğin arttığı ve merkezinde Türkiye'nin yer aldığı Orta Koridor, en güvenli ve sağlıklı hat olarak öne çıktı. Yapımı hızla süren Kalkınma Yolu'nun da potansiyeliyle ulaşım ve ticarette ana güzergahlardan biri haline gelmesi bekleniyor.



