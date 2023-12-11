Asgari ücrette zam pazarlığı bugün başlıyor!

Asgari ücrette kritik gün geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Başta 7 milyon asgari ücretli çalışan olmak üzere tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 13:30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda bir araya gelecek.

Asgari ücret toplantısına her taraftan 5'er kişilik yetkili olmak üzere 15 kişi katılıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu veya oybirliği ile karar alınabiliyor. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ev sahipliği yapıyor.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işçi ve işveren kesimi olarak süreçlerde son kararları veren kişiler olacak. Bakanlık hakem rolünü üstleniyor.