Yunanistan ve Mısır'dan muhtıraya tepki: AB ve NATO'da tepki verilecektir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet günü birlik resmi ziyaret kapsamında Libya'da bulundu. Heyet, Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti ile görüştü.

Türkiye ve Libya arasında, petrol enerjisinden hidrokarbon alanına, medyadan askeri eğitim işbirliğine birçok alanda anlaşmalar imzalandı.

Yunanistan, Mısır ve alternatif bir yönetimi destekleyen Libya'nın doğu merkezli parlamentosu bu anlaşmaları reddetti.

Mısır'ın Libya Parlamentosu Başkanı Agila Salih, mutabakat muhtırasının "yetkisi olmayan bir hükümet tarafından imzalandığı için yasa dışı olduğunu" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, muhtıra için "Yunanistan bölgede egemenlik haklarına sahip. Bu hakları uluslararası deniz hukukuna tam saygı çerçevesinde tüm yasal yollarla savunmayı amaçlıyoruz" açıklamaları kullanıldı.

''Bu adımlara ikili düzeyde Avrupa Birliği'nde ve NATO'da tepki verilecektir''

Atina ile Mısır arasında 2020 yılında imzalanan Doğu Akdeniz'de iki ülkenin münhasır ekonomik bölgeleri belirleyen anlaşmanın 2019'da Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşmayı geçersiz kıldığını belirtildi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı sözü geçen muhtırada uygulanan söz veya eylemin fiilen gayrimeşru olacağını belirtti. ''Bu adımlara ikili düzeyde Avrupa Birliği'nde ve NATO'da tepki verilecektir'' açıklamalarını ekledi.

Mısır'dan da tepki geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile söz konusu muhtıra hakkında telefonda görüştüğünü söyledi. Her iki bakanın da Trablus merkezli hükümetin herhangi bir uluslararsı anlaşma imzalamaya yetkisi olmadığını ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kahire'ye gidecek

Kathimerini gazetesine konuşan diplomatik kaynaklar, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın bu pazar günü, söz konusu konuyu görüşmek için Kahire'ye, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile bir araya geleceğini söyledi.