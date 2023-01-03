Yılın ilk İKSV Galası ‘Balina’ filmiyle açılıyor

Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan, Darren Aronofsky’nin son filmi ‘Balina’ (The Whale) vizyondan önce 16 ve 17 Ocak tarihlerinde özel bir gösterimle İKSV Galaları’nda yer alacak.

Adı şimdiden Oscar ödülü için geçen Brendan Fraser’ın beyazperdeye dönüş filmi Balina, aşırı kiloları yüzünden evinden çıkmadığı gibi hem sağlığı bozulan hem de ruhsal sorunlar yaşayan yalnız bir İngilizce öğretmeni Charlie’yi işliyor.

Moby Dick’teki ‘beyaz balina’yı saplantı derecesinde seven Charlie, uzun zaman önce ailesini terk etmiştir ve yıllar sonra genç yaştaki kızıyla yeniden yakınlaşmak için üstün bir çaba gösterir.

Darren Aronofsky, 2017 tarihli ‘Anne!’ filminden sonra ilk filmi olan Balina’yı ‘en umut dolu filmi’ olarak görüyor.

10 Şubat’ta Türkiye’de vizyona girecek filmin İKSV’deki ön gösterimi için biletler 6 Ocak’ta genel satışa açılacak. Biletler online olarak ve İKSV gişesinden alınabilecek.