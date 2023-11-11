Yerlikaya: 4.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 ilde yapılan Narkogüç Operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüpheli yakalandığını belirterek 58 kg kokain olmak üzere toplam, 4.5 ton uyuşturucu madde ve 64 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan 2 ayrı operasyonda, 44.5 kg Kokain, 2.5 kg metamfetamin, 248 kg skunk ele geçirildi. 7 şüpheli zehir taciri yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg kokain, 10 LT sıvı metamfetamin, 2 kg skunk ve 25.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 10 kg kokain ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2.5 kg kokain, 3 kg esrar, 25.800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 8 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. 34 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 44 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 7 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 16 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 103 kg metamfetamin geçirildi. 1 zehir taciri tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda metamfetamin, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 54 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 21 kg esrar,1 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda esrar ve sentetik kannabinoid, 1 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan 2 ayrı operasyonda, 192.5 kg skunk ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 0.5 kg esrar ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı.