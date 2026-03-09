AjansHaber Gündem APP plakadan sonra multimedya ekranlarına da ceza geliyor

Trafik cezalarının artırılmasının ardından araç aksesuar sektöründe dengeler değişti. Sürücülerde oluşan yanlış algı nedeniyle multimedya ekranlara olan talep azalırken, APP plaka ve plakalık değişimlerinde hareketlilik yaşandı.

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik kanuni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından özellikle ses sistemi, görüntülü ekran ve plaka uygulamalarına kesilen yüksek cezalar sürücülerde paniğe yol açtı. Düzenleme sonrası ortaya çıkan bilgi kirliliğinin, yasak olmayan ürünlerin dahi tercih edilmemesine neden olduğunu belirten esnaf, kuralların vatandaşlara daha açık anlatılması gerektiğini ifade etti.

“Yanlış algı işlerimizi bozdu”

Aksesuar satıcısı Kaan Ketenci, araçların orijinal teybinin yerine aynı ölçülerde monte edilen multimedya ekranların yasak olmadığını belirterek yanlış algı nedeniyle işlerin durma noktasına geldiğini söyledi.

Ketenci, torpido üzerine takılan büyük ekranların görüş açısını kapatabileceğini ve kazalara yol açabileceğini belirterek, “Araçların kendi teybinin yerine takılan uygun multimedya ekranlarda sorun yok, ancak bilgi kirliliği nedeniyle dükkâna araç girmiyor. Sonradan eklenen birçok aksesuara ceza yazıldığını görüyoruz; multimedya ve ses sistemi için yaklaşık 21 bin TL ceza kesilebiliyor. Bu konuda daha net bir düzenleme yapılmalı” dedi.

“Her multimedya ekranı yasak değil”

Aksesuarcı Muhammet Durmaz da tüm multimedya ekranların yasak olmadığını vurgulayarak, torpido üzerine monte edilen ve görüş açısını kısıtlayan ekranların yasak kapsamında olduğunu belirtti.

Çakmaklığa takılarak çalışan bazı aksesuarların da yasak kapsamında bulunduğunu belirten Durmaz, “Araçlarda bluetooth ve geri görüş kamerası gibi özelliklerin kullanılabilmesi için multimedya sistemleri gerekiyor. Yeni araçlarda zaten bu özellikler var. Ancak yasakların yanlış anlaşılması nedeniyle işlerimiz neredeyse durdu” diye konuştu.

“Plaka değişimi arttı”

Esnaf Bilal Usta, APP plakalarla ilgili olarak sürücülere uyarılarda bulunarak, sahte plakaların harf ve rakamların kenar çizgilerinden kolayca ayırt edilebileceğini söyledi

Usta, plakadaki harf ve rakamların kenar çizgilerinin ince ve beyaz olması gerektiğini, kalın ve siyah çizgilerin ise APP plaka olarak değerlendirildiğini belirtti. TR ibaresi ve hologramın da orijinal olması gerektiğini ifade eden Usta, cezaların artmasıyla birlikte plaka ve plakalık değişim işlerinin arttığını kaydetti.


 

 

