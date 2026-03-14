Sınıfının en büyüğü: 2000 kilometre menzilli K2 kamikaze İHA sahneye çıktı

Akıllı sürü otonomisi testleri başarıyla tamamlandı

K2 Kamikaze İHA’lar, Edirne’de bulunan Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanarak iki gün boyunca Saros Körfezi üzerinde çoklu uçuş testlerine katıldı. Beş hava aracının yer aldığı testlerde platformlar “sağ kademe”, “çizgi” ve “V” formasyonlarında uçuşlar gerçekleştirdi.

Yapay zekâ destekli sensör ve yazılım sistemleri sayesinde her bir İHA, sürü içerisindeki konumunu otomatik olarak belirleyerek formasyon düzenini hatasız şekilde korudu. Testler sırasında tüm görev senaryoları başarıyla tamamlandı. Platformun ayrıca “Turan” ve “duvar” gibi farklı sürü dizilimlerini de uygulayabildiği belirtildi.

Yapay zekâ destekli sürü sinerjisi

Gelişmiş otonomi algoritmalarıyla çalışan K2, literatürde “feda edilebilir platform” olarak tanımlanan kamikaze İHA sınıfına yeni bir yaklaşım getiriyor. Projenin bir sonraki aşamasında ise mühimmatını bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanılabilen versiyonların geliştirilmesi hedefleniyor.

Elektronik harbe karşı dayanıklı mimari

K2 Kamikaze İHA’nın seyrüsefer sistemi, küresel konumlama sinyallerinin bulunmadığı veya yoğun karıştırmaya maruz kaldığı elektronik harp ortamlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Platform, gövde altında yer alan gece görüş destekli kamera sistemi ve gimbal kameraları aracılığıyla araziyi görsel olarak analiz ederek konum belirleyebiliyor. Bu sayede GNSS sinyallerinin kesildiği durumlarda dahi otonom şekilde görevini sürdürebiliyor.

Görsel kilitlenme ile hassas vuruş

Üzerindeki EO/IR gimbal kamera sistemi, platforma keşif ve gözetleme kabiliyeti kazandırırken hedefe görsel kilitlenme imkânı da sunuyor. Bunun yanı sıra koordinat tabanlı hassas vuruş yeteneği sayesinde kritik hedeflere yüksek doğrulukla angaje olabiliyor.

Görüş hattı (LOS) ve görüş hattı ötesi (BLOS) uydu veri bağı da operasyonel esnekliği artırarak uzun menzilli görevlerde kesintisiz kontrol imkânı sağlıyor.

Sınıfının en büyük kamikaze platformlarından biri

K2 Kamikaze İHA, 800 kilogram azami kalkış ağırlığı ve 200 kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesi ile sınıfındaki en büyük platformlar arasında yer alıyor. Kısa pistlerden kalkış ve iniş yapabilme özelliği sahada önemli bir lojistik avantaj sağlıyor.

Platformun 2000 kilometreyi aşan menzili, 200 km/s üzerindeki hızı ve 13 saatten fazla havada kalış süresi, uzun menzilli stratejik görevlerin icra edilmesine imkân tanıyor.

Baykar ihracatta liderliğini sürdürüyor

Tüm projelerini öz kaynaklarıyla geliştiren Baykar, insansız hava aracı sektöründe küresel ölçekte lider konumunu korumaya devam ediyor. Şirket, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak kendi rekorunu yeniledi. Gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatında önemli bir rol üstleniyor.

Şirket ayrıca Bayraktar TB2 için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI için ise 16 ülkeyle ihracat anlaşması imzalayarak toplamda 37 ü