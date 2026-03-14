Sınıfının en büyüğü: 2000 kilometre menzilli K2 kamikaze İHA sahneye çıktı

Baykar tarafından milli ve özgün imkânlarla geliştirilen K2 Kamikaze İHA, akıllı sürü otonomisi ve gelişmiş yapay zekâ kabiliyetleriyle gerçekleştirilen test uçuşlarında önemli bir aşamayı başarıyla tamamladı. Çoklu operasyon yeteneklerine sahip platform, farklı formasyonlarda gerçekleştirilen uçuşlarda yüksek koordinasyon ve otonomi kapasitesini ortaya koydu.

Yayınlama Tarihi:

Akıllı sürü otonomisi testleri başarıyla tamamlandı

K2 Kamikaze İHA’lar, Edirne’de bulunan Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanarak iki gün boyunca Saros Körfezi üzerinde çoklu uçuş testlerine katıldı. Beş hava aracının yer aldığı testlerde platformlar “sağ kademe”, “çizgi” ve “V” formasyonlarında uçuşlar gerçekleştirdi.

Yapay zekâ destekli sensör ve yazılım sistemleri sayesinde her bir İHA, sürü içerisindeki konumunu otomatik olarak belirleyerek formasyon düzenini hatasız şekilde korudu. Testler sırasında tüm görev senaryoları başarıyla tamamlandı. Platformun ayrıca “Turan” ve “duvar” gibi farklı sürü dizilimlerini de uygulayabildiği belirtildi.

Yapay zekâ destekli sürü sinerjisi

Gelişmiş otonomi algoritmalarıyla çalışan K2, literatürde “feda edilebilir platform” olarak tanımlanan kamikaze İHA sınıfına yeni bir yaklaşım getiriyor. Projenin bir sonraki aşamasında ise mühimmatını bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanılabilen versiyonların geliştirilmesi hedefleniyor.

Elektronik harbe karşı dayanıklı mimari

K2 Kamikaze İHA’nın seyrüsefer sistemi, küresel konumlama sinyallerinin bulunmadığı veya yoğun karıştırmaya maruz kaldığı elektronik harp ortamlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Platform, gövde altında yer alan gece görüş destekli kamera sistemi ve gimbal kameraları aracılığıyla araziyi görsel olarak analiz ederek konum belirleyebiliyor. Bu sayede GNSS sinyallerinin kesildiği durumlarda dahi otonom şekilde görevini sürdürebiliyor.

Görsel kilitlenme ile hassas vuruş

Üzerindeki EO/IR gimbal kamera sistemi, platforma keşif ve gözetleme kabiliyeti kazandırırken hedefe görsel kilitlenme imkânı da sunuyor. Bunun yanı sıra koordinat tabanlı hassas vuruş yeteneği sayesinde kritik hedeflere yüksek doğrulukla angaje olabiliyor.

Görüş hattı (LOS) ve görüş hattı ötesi (BLOS) uydu veri bağı da operasyonel esnekliği artırarak uzun menzilli görevlerde kesintisiz kontrol imkânı sağlıyor.

Sınıfının en büyük kamikaze platformlarından biri

K2 Kamikaze İHA, 800 kilogram azami kalkış ağırlığı ve 200 kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesi ile sınıfındaki en büyük platformlar arasında yer alıyor. Kısa pistlerden kalkış ve iniş yapabilme özelliği sahada önemli bir lojistik avantaj sağlıyor.

Platformun 2000 kilometreyi aşan menzili, 200 km/s üzerindeki hızı ve 13 saatten fazla havada kalış süresi, uzun menzilli stratejik görevlerin icra edilmesine imkân tanıyor.

Baykar ihracatta liderliğini sürdürüyor

Tüm projelerini öz kaynaklarıyla geliştiren Baykar, insansız hava aracı sektöründe küresel ölçekte lider konumunu korumaya devam ediyor. Şirket, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak kendi rekorunu yeniledi. Gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatında önemli bir rol üstleniyor.

Şirket ayrıca Bayraktar TB2 için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI için ise 16 ülkeyle ihracat anlaşması imzalayarak toplamda 37 ü

Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
#Gündem / 28 Mart 2026
Üç yıl sonra ilk adım: Barış 25. yaşını sürprizle kutladı
Üç yıl sonra ilk adım: Barış 25. yaşını sürprizle kutladı
#Gündem / 27 Mart 2026
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Gündem
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Savunma sanayii devlerinden eğitime büyük destek
Savunma sanayii devlerinden eğitime büyük destek
