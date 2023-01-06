Ukrayna'da savaşa rağmen Ortodoksların Noel Bayramı kutlamaları başladı
Rusya'ya karşı savaşın sürdüğü Ukrayna'da, Ortodoksların Noel Bayramı'yla ilgili kiliselerde kutlamalar bu akşamdan itibaren başladı.
Ukrayna'da Ortodokslar Noel Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor.
Noel Bayramı vesilesiyle Ortodokslar akşam saatlerinde kiliselere akın etti.
Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı'nda başkent Kiev'deki bazı Ortodokslar Volodimir Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı.
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