Uğur Meleke: İyiye giden hiçbir şey yok

Hürriyet Spor Arena yazarı Uğur Meleke, Milli Takım'ın Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi. Meleke, son saniyede gelen beraberliğin faturasını teknik direktör Şenol Güneş'e kesti.

A Milli Takım'ın grubun zayıf takımlarından Letonya'nın ardından Karadağ ile de berabere kalmasını değerlendiren Meleke, gurubun üç favorisi, Hollanda, Norveç, Türkiye içinden diğer 3 takıma puan kaybeden tek takımın Türkiye olduğunu hatırlattı.

Letonya ve Karadağ'a kaybedilen 4 puanın Norveç ve Hollanda maçlarında telafi edilmesi gerektiğinin altını çizen Meleke, bu ihtimalin hayli zor olduğunu belirtti.

Milli Takım'ın savunma hattında yer alan oyuncuların kendi liglerinde yeterince süre alamadıklarını hatırlatan Meleke, beklerimiz Zeki ve Mert ile önlibero Okay Yokuşlu'nun kendi takımlarında hiç süre alamadıklarını belirtti.

Millilerde 6 aydır iyiye giden hiçbir şey olmadığını vurgulayan Meleke, Şenol Güneş'in kadro seçiminde tutucu davrandığını belirtti. Şenol Güneş'in Milli Takım'ı bir klüp takımı gibi idare etmesinden hoşnut olmadığını belirten Meleke, Milli Takım'dan umutsuz olduğunu köşesine taşıdı.