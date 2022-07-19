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Tunceli'de teröristlere ait el bombası ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında, teröristlere ait 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde ilçenin kırsal kesimindeki arazide arama yaptı.

Özel eğitimli köpeklerle gerçekleştirilen aramada, ormanlık alana saklanan 2 el bombası, kalaşnikof marka uzun namlulu tüfeğe ait 60 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ise sürüyor.

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