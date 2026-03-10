GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Siber suç operasyonlarında 24 ilde 360 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince 24 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında gözaltına alınan 360 şüpheliden 162'si tutuklandı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 10 günde 24 ilde, polis ekipleri “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ile nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda yakalanan 360 şüpheliden 162'si tutuklandı, 125'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin, çocuk müstehcenliği içeren görüntüler bulundurdukları, pos tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulaması konularında paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya üzerinden ürün ve yatırım dolandırıcılığı yaparak vatandaşları mağdur ettikleri, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para transferi ve reklamını yaptıkları belirlendi.


 

#emniyet genel müdürlüğü
#siber suç
Emniyetten bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur "
Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: "Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var"
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.