Siber suç operasyonlarında 24 ilde 360 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 10 günde 24 ilde, polis ekipleri “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ile nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda yakalanan 360 şüpheliden 162'si tutuklandı, 125'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin, çocuk müstehcenliği içeren görüntüler bulundurdukları, pos tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulaması konularında paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya üzerinden ürün ve yatırım dolandırıcılığı yaparak vatandaşları mağdur ettikleri, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para transferi ve reklamını yaptıkları belirlendi.



