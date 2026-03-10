Avrupa Şampiyonası’nın son gününde milli para halterciler 4 madalya kazandı

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen organizasyon, kadınlar 67 ve erkekler 72 kilo sıkletlerindeki yarışmalarla sona erdi.

Kadınlar 67 kiloda podyuma çıkan Sibel Çam, 114 kiloluk kaldırışıyla bench press kategorisinde ve şampiyona genelinde altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 72 kiloda yarışan Uğur Yumuk ise 192 kilo kaldırarak bench press kategorisinde gümüş madalya aldı. Uğur, genel sıralamada da gümüş madalya kazandı.

Bu sonuçlarla Türkiye, 2026 Avrupa Para Halter Şampiyonası’nı 10 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 20 madalya ile tamamladı.



