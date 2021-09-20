TEKNOFEST başlıyor

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.



T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Atatürk Havalimanı'nda kısa bir bilgilendirme yaptı.

Etkinliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığının yönergeleri doğrultusunda gerçekleştireceklerini dile getiren Bayraktar, "45 bin takımda 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu yarışmalara. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin ve dördüncü yılında dünyada açık ara rekor şekilde başvuru aldık. Aynı anda alanda 100 bin kişi olacak şekilde bir rezervasyon sistemi işleyecek. Alan 450 bin metrekare normal şartlarda, 450 bin insan aynı anda alanda bulunabiliyor ama kısıtlı bir katılım uygulayacağız." dedi.



TEKNOFEST’TE sürprizler

TEKNOFEST'te birçok sürpriz ve renkli gösteriler olacağını belirten Bayraktar, "Dünyada ilk defa hem insansız hem insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı bir gösteri göreceğiz. En önemlisi Akıncı ve Aksungur insansız hava aracı, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş'un yaptığı bu gösteride kullanılan bütün hava araçları yerli ve milli hava araçları olacak. Yani Türk mühendislerinin tasarladığı ve ürettiği hava araçları olacak. Bugün ilk provaları yapıldı, çok heyecanlandık. İlerleyen günlerde bu gösteriyi izlemeye tüm milletimizi aile boyu değil, sülale boyu bekliyoruz." diye konuştu.

Aziz Sancar da TEKNOFEST'te

Festivaldeki bir diğer sürprizin Aziz Sancar'ın katılımı olacağını bildiren Selçuk Bayraktar, "Nobel ödüllü, Anadolu'nun bağrından çıkmış Türk bilim adamı Aziz Sancar şereflendirecek festivalimizi. Teknolojinin şampiyonlarına Cumhurbaşkanımızla birlikte ödül verecek. Bunlar önemli sürprizlerimiz. Bunların yanında başka sürprizler de bekliyor, onları da günü geldikçe açıklamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Bu yıl TEKNOFEST'e Azerbaycan'dan önceki yıllardan daha fazla katılım olduğunu belirten Bayraktar, özellikle Karabağ zaferinden sonra katılımın arttığını söyledi. Bayraktar, Azerbaycanlı pilotlar tarafından kullanılan MIG-29 uçaklarının da katılımıyla İstanbul Boğazı semalarında Türk uçaklarıyla birlikte muhteşem bir gösteri gerçekleştirildiğini kaydetti. Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da da 2022'de TEKNOFEST düzenleneceğini belirtti.



21 Eylül Salı günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak olan TEKNOFEST 26 Eylül'de sona erecek.