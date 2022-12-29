Süper Lig devinden Hasan Ali Kaldırım sürprizi!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu tarafından kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig devine transfer oluyor. Tecrübeli futbolcunun transfer için geri sayımda olduğu iddia edildi.

Galatasaray iddiası

Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Patrick van Aanholt'un takıma katkısından memnun olmayan ve sol bek mevkisine transfer yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'in iddiasına göre Medipol Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için harekete geçildi.

Sezon sonuna kadar kontratı bulunduğu Başakşehir'den ayrılacak tecrübeli futbolcunun menajeri Cimbom ile transfer için ilk teması kurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da çok yakından tanıdığı ve beğendiği 33 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak bakıyor.

Beşiktaş da takip ediyor

Tecrübeli sol bek oyuncusuna Beşiktaş da yakından ilgi gösteriyor. Kaldırım, hatırlanacağı üzere daha önce Fenerbahçe'nin dışında Kayserispor, Mainz, Kaiserslautern ve Koblenz ekiplerinde forma giymişti. 2017 yılında 6 milyon euro değeri olan futbolcuya şu anda ise 400 bin euro değer biçiliyor.