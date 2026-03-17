İran'dan FIFA'ya başvuru: “Maçlarımız Meksika'ya taşınsın”

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran milli takımının Amerika Birleşik Devletleri'nde yapması planlanan tüm maçlarının Meksika'ya taşınması için resmi müzakerelerin başlatıldığını duyurdu.

Trump'ın açıklamaları krizi tetikledi

Federasyon Başkanı Mehdi Taj, ABD Başkanı Trump'ın "İran takımı ülkemize gelebilir ancak kendi can güvenlikleri için gelmemeleri daha uygun olur" şeklindeki sözlerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Trump, milli takımımızın güvenliğini sağlayamayacağını açıkça belirttiğinde biz kesinlikle Amerika'ya seyahat etmeyeceğiz. Maçlarımızın Meksika'da oynanması için FIFA ile görüşüyoruz."

Turnuvaya katılım belirsizliğini koruyor

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali'nin, Tahran'a yönelik gerçekleştirilen ve dini liderin hayatını kaybettiği hava saldırıları sonrası turnuvaya katılımın "imkansız" olduğunu belirtmesine rağmen, federasyonun Meksika teklifi alternatif bir çözüm arayışı olarak görülüyor. Normal fikstüre göre İran'ın Los Angeles'ta Yeni Zelanda ve Belçika ile, Seattle'da ise Mısır ile karşılaşması planlanıyordu. FIFA'dan konuya ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmedi.



