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Somalili genç yetenek Türkiye'ye getirilecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, Somalili genç yetenek Guled Adam Abdi'yi Türkiye'ye getiriyor.

Somali'de yaşayan ve tüm imkansızlara yaptığı model uçaklarla ilgi odağı olan genç yetenek Guled Adam Abdi'ye Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA ulaştı. Robotik çalışmalar yürüten genç yetenek Guled Adam Abdi, Türkiye'ye getirilecek. Abdi, Türkiye'nin ilk yerli, operasyonel İHA Sistemleri Baş Mimarı Selçuk Bayraktar ile tanıştırılacak.

BİRÇOK ÜLKEDEN TEKLİF ALMIŞTI

Yaptığı çalışmalarını sosyal medyada paylaşan ve büyük bir kitle tarafından takip edilem Abdi'ye daha önce birçok ülkeden teklif gelmişti.

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