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Şırnak'ta terör operasyonu!

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan terör örgütü mensuplarına, yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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