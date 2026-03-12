Küresel piyasalar negatif seyrediyor: Gözler TCMB faiz kararında

Orta Doğu’daki çatışmaların enerji arzı üzerindeki baskısı, petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden olarak küresel hisse senedi piyasalarını olumsuz etkiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı ve ABD yönetiminin stratejik rezervleri devreye sokma hamlelerine rağmen, bölgedeki jeopolitik gerilimler risk algısını yüksek tutmaya devam ediyor. Analistler, enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonist baskıları tetiklediğini ve merkez bankalarının para politikalarını sertleştirebileceğini öngörüyor.

Ekonomistlerin faiz beklentisi sabit

Yurt içi piyasalarda ise tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) saat 14.00’te açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Karar metnindeki enflasyon ve likidite mesajlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.



