Selçuk Bayraktar'dan işgalci Ermenistan'a sert tepki

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, işgalci Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Savaşın bile bir ahlakı vardır! Tank tanka, uçak uçağa, asker askere, tüfek tüfeğe... Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır..." ifadelerini kullandı.