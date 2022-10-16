Şehitlerin ardından acı hatıraları kaldı!

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında cuma akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, 41 kişi can vererek şehit düştü.

Şehit haberlerinin gelmesiyle Türkiye yasa boğuldu. Hayatını kaybeden 41 madenci arasında Aziz Köse ve Şuayip Okul'da yer aldı.

Aynı vardiyada çalışan, mesai dışında da dost olan 2 arkadaş patlamaya da birlikte yakalandı. Aziz ve Şuayip mesai yaparken yaşanan patlama sonrasında şehit düştü. Aziz Köse'nin 5 gün önce oğlu olmuştu. Şuayip Okul'un ise 2 çocuğu vardı.

Madenden kurtulmayı başaran Aydın Kalaycı, "Toz bulutu o kadar yoğundu ki, ses o kadar yüksekti ki o an gerçekten anlatılamaz. Arkadaşlarımızı kaybettik, aralarında evli olanlarda vardı, yakın zamanda çocuğu olacaklar vardı, hatta içerideki arkadaşlarımızdan bir tanesinin eşi bugün doğum yapacaktı" dedi.

Oğlunu yeni kucağına almıştı

Patlama gününden 5 gün önce baba olan Aziz Köse ailesi başta olmak üzere herkese acı yaşattı.

Aziz Köse, bebeğini maden faciasından 5 gün önce kucağına almıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı '' Canım oğlum hoş geldin'' diyerek duyurmuştu.

Ardında kalan iki küçük çocuk ve eş

Maden ocağında mesaisini yaparken çıkan patlamanın ardından şehit düşen Şuayip Okul'un eşi ve iki küçük çocuğu vardı.