Savaşın etkileri dünyaya yayıldı! Avrupa'da raflar boş kaldı

Dünya genelinde koronavirüs salgını ile başlayan tedarik zincirindeki kırılma ve ham maddeye ulaşım zorlukları yaklaşık 1 ay önce başlayan Ukrayna-Rusya savaşı ile zirveye çıktı.

Bölgede çatışma devam ederken dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumundaki savaşan iki ülke birçok tahıl ürününün ihracatını yasakladı.

Dünya gıda korumacılığı trendine girdi

Krizin başlamasıyla gıda korumacılığı kapsamında bu ülkelere Macaristan, Arjantin, Endonezya gibi farklı alanlarda dünyaya ürün ihraç eden ülkeler de kısıtlamalara ve yasaklamalara gitti.

Zincirleme bir etki ile gıdaya ve ham maddeye ulaşım gün geçtikçe daha da güç hale gelmeye başladı.

Avrupa'da raflar boş kaldı

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede marketlerde yağ ve un farları boş kaldı.

İlk sorun Almanya, İspanya ve Belçika'da ortaya çıktı. Fransa ve İngiltere'nin de dahil olduğu bu ülkelerde büyük marketlerin yağ ve un farları başta olmak üzere ihracata dayalı birçok tahıl ürününe ulaşmak zorlaştı.

Belçika'da büyük marketler sınırlı sayıdaki ürünlere 2 paketlik satın ama kotası getirdi.