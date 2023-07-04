Sarıbal: "Bu çiftçiye zulüm etmektir"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin buğday üreticilerine yönelik "Ekin, hepsini alacağız" yönünde sözler verdiğini, gelinen noktada buğday üreticisinin hala ürününü satmayı beklediğini ileri sürdü.

Hükümetin ilk 5 aylık dönemde buğday ithal ederek Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) depolarını doldurduğunu, hasadını bitiren çiftçinin ise TMO'nun alım yapmasını beklediğini iddia eden Sarıbal, "Tüm planlarını hasat dönemine göre yapan çiftçi, bugün TMO'nun ürününü almasını bekliyor. TMO'nun henüz alıma başlamaması nedeniyle de üretici ürünü, açıklanan 9 lira 25 kuruşun altındaki bir rakama tüccara satmak zorunda bırakılıyor." diye konuştu.

Sarıbal, bu mağduriyete artık son verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Aklımızla alay eden TMO, buğday üreticisini kaderiyle baş başa bırakmış vaziyette. Çiftçi geçen senenin fiyatının altında buğday satıyor, bu adeta çiftçiye zulüm etmektir. Derhal randevu sistemi kaldırılmalı ve çiftçinin ürünü bir an evvel satın alınmalıdır. Ayrıca mercimekte de taban fiyat açıklaması artık yapılmalıdır. Çiftçi kaderine terk edilmemeli. Eğer çiftçiyi böyle cezalandırırsanız gelecek yıl buğdayda da mercimekte de çok daha düşük verim ve düşük üretim olacağını şimdiden söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.