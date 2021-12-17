Rezan Epözdemir'in istifa gerekçesi belli oldu

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, İstanbul'da bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla Sportif AŞ'deki görevlerinden istifasının nedenlerini anlattı...

Sportif AŞ'de kendisini istifaya götüren süreci aktaran Epözdemir, Beşiktaş maçından sonraki açıklamaları sonrasında yalnız bırakıldığını, sonrasında ise düşüncelerinin yönetim kurulu ile farklılıklar gösterdiğini söyledi.

Epözdemir, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin hiçbir zaman dost olamayacağını, bu dostluk durumunun her zaman karşısında olacağını belirterek, Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol takımlarının oynadığı maçın ardından Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik'in yaptığı açıklamalara kulüp nezdinde bir tepki gösterilmesi gerektiğini ancak bunun gösterilmediğini ve Erol Bilecik'in de yaptığı açıklamalar sonrasında özür dilemediğini kaydetti.

ELMAS: G.SARAY BAŞKANI ZIRT PIRT KONUŞMAZ

Rezan Epözdemir ayrıca Sivasspor ile oynadıkları maçta hakem hataları olduğunu herkesin gördüğünü söyleyerek, bu konuyla ilgili bir tepki gösterilmesi gerektiğini başkan Burak Elmas'a aktardığını dile getirdi.

Epözdemir, "Sayın Burak Elmas'la görüşüp açıklama yapılması gerektiğini söyledim ama başkanımız, 'G.Saray başkanı zırt pırt konuşmaz, gündelik kaygılarla burayı yönetmiyoruz' dedi. Ben de Galatasaray başkanının iradesine karşılık bir şey yapmam" ifadelerini kullandı.

Rezan Epözdemir kimdir?

Rezan Epözdemir (d. 24 Kasım 1984; Fatih, İstanbul) Türk avukat, spor yöneticisi ve Galatasaray SK başkan yardımcısıdır. 15 Aralık tarihinde bu görevinden istifa etmiştir.

24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ikincilikle mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk ana bilim dalında tamamladı.

Münevver Karabulut'un ve Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını yaptı.

16158 sicil numaralı Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu.

2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer aldı. Elmas seçimi kazandıktan sonra Galatasaray SK Başkan Yardımcısı oldu.