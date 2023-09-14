MSB'den Zengezur koridoru açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı ile Fransa Savunma Bakanlığı heyetlerinin bugün Paris'te Stratejik Diyalog Toplantısı kapsamında, ikili ilişkiler, NATO ile bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere ülkenin birlik, beraberlik ve bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda, "terörü kaynağında yok etme" anlayışıyla, proaktif bir yaklaşımla ve sarsılmaz bir azimle sürdüğünü vurgulayan Aktürk, "1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere 1229 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 572'ye ulaşmıştır." diye konuştu.

Terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu, örgütün hareket kabiliyetinin bitme noktasına getirildiğini aktaran Aktürk, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekat ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almakta, sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte, hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergilemektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, Silahlı Kuvvetlerimizin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce gerçekleştirilen kara propaganda ve dezenformasyon çabalarına karşın kahraman ordumuz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir."

Hudut güvenliğinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle sağlandığını ifade eden Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 467 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 24'ü FETÖ mensubu olmak üzere 36'sı terör örgütü üyesidir. 2 bin 828 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." açıklamasında bulundu.

Hudutlardan, yıl içinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 6 bin 890'a çıktığını bildiren Aktürk, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının da 153 bin 412 olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini, bunun yanı sıra operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi kapsamında da gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Aktürk, bu yılın başından itibaren harekat bölgelerine terör örgütü tarafından 298 taciz ve saldırı gerçekleştirildiğini, bu saldırılara verilen karşılıkla 39'u son bir haftada olmak üzere 903 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Paris'te Stratejik Diyalog Toplantısı

TSK'nın Azerbaycan ordusunun modernizasyon ve eğitim faaliyetleriyle Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama-imha faaliyetlerine destek vermeye devam ettiğini dile getiren Aktürk, şöyle konuştu:

"Kafkasya bölgesinin barış içinde, geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine inanıyor, Ermenistan'ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla, yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Tuğamiral Aktürk, "Bakanlığımız ile Fransa Savunma Bakanlığı heyetleri bugün Paris'te Stratejik Diyalog Toplantısı kapsamında, ikili ilişkiler, NATO ile bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunmaktadır." bilgisini de verdi.

BM Barış Gücü ile KKTC güvenlik güçleri arasındaki gerilim

Toplantıda, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) güvenlik güçleri arasındaki gerilime ilişkin soru üzerine, olayın 11 Eylül'de Burhan Tan Sokağı'nda meydana geldiğini belirtti.

Sokağın temizlik faaliyetinin, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKYR) ve BM arasında 1989 yılında yapılan "Askersizleştirme Anlaşması" kapsamında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait olduğunu aktaran kaynaklar, şunları söyledi:

"BM Barış Gücü son dönemde adada hassasiyetle koruması gereken tarafsızlık ilkesine zarar verecek bazı tavır ve davranışlar içine giriyor. 11 Eylül'deki temizlik faaliyeti sırasında Güvenlik Komutanlığı personelinin bulunduğu alana gelen BM Barış Gücü personeli de temizlik yapacakları gerekçesiyle bölgeye girmeye çalışırken çıkan tartışma sırasında bir Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli, BM Barış Gücü personeli tarafından yumruk atılarak darbedilmiştir. Olayın ardından Barış Gücü Komutan Vekili özür dileyerek personel hakkında detaylı soruşturma ile gerekeni yapacağını bildirmiş, KKTC Dışişleri Bakanlığı da olaya çok sert tepki vermiştir. BM Barış Gücü unsurlarının, Pile Yol Projesi konusunda hassas bir dönemden geçildiği sırada Burhan Tan Sokağı'nda orantısız tepki ortaya koymasının ardında Rum tarafına sempatik görünmek ve Türk tarafını zor duruma düşürme gayreti olabileceği değerlendirilmektedir.”

“Zengezur koridorunun açılması büyük öneme sahip”

Bakanlık kaynakları, bir başka soru üzerine, Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları arasında mutabakata varılan, güven artırıcı önlemlere ilişkin toplantıların tarihi ve diğer ayrıntılarla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ermenistan'ın son dönemde Azerbaycan sınırına yönelik artan provokasyonlarına yönelik soru üzerine Bakanlık kaynakları, "Ermenistan'ın bölgede hem ateşkes ihlalleri yaptığı hem de siper kazdığı, yeni mevziler açtığı, tahkimat yaptığı gözlemleniyor." diye konuştu.

Gerginliğin azaltılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü hatırlatan kaynaklar, "Ermenistan provokasyon ve tahrikleri bir kenara bırakıp barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalıdır. Bölgesel huzur ve istikrara giden yol, kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor. Bunun için de Zengezur koridorunun açılması büyük öneme sahiptir." açıklamasını yaptı.