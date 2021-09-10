Milli Takım yeni hocasını arıyor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 yenilen Ay-Yıldızlı ekibimizde alınan büyük hezimetin nedenleri sorgulanıyor. EURO 2020'de alınan kötü sonuçların ardından Dünya Kupası Elemeleri'nde de Letonya ve Karadağ'a kaybedilen puanlar okları Şenol Güneş'e çevirmişti. Hollanda maçında alınan ağır yenilginin ardından TFF yöneticileri yeni hoca arayışına girdi.

İlk görüşmeden sonuç çıkmadı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hollanda maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş'le bir araya geldi. Görüşmede Ay-Yıldızlı takımın son dönemde aldığı başarısız sonuçlar masaya yatırıldı. TFF Yönetimi'nin Şenol Güneş'in performansından rahatsız olduğu ve hoca değişiminin gerekli olduğu konusunda hemfikir olduğu öğrenildi. Nihat Özdemir ve Şenol Güneş önümüzdeki hafta içinde yeniden görüşecek ve tecrübeli teknik adamın kaderi belirlenecek.

2 farklı yol haritası çizildi

Başkan Nihat Özdemir'in TFF Yönetimi'nin aksine Şenol Güneş'le devam etmeye sıcak baktığı fakat görüşmeden olumsuz bir sonuç çıkması halinde tercihini yerli hocadan yana kullanmak istediği öğrenildi. Milli Takım için adı geçen teknik adamlardan Okan Buruk ve Aykut Kocaman'ın isimleri ön plana çıktı. Nihat Özdemir'in aklındaki diğer plan ise grupta kalan son 4 maçı Fatih Terim ya da Mustafa Denizli gibi tecrübeli hocalarla tamamlamak.