MHP Lideri Bahçeli'den seçim sonrası ilk mesajlar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim sonuçlarının ardından ilk açıklamalarını yaptı.

MHP'nin seçmenin verdiği demokratik mesajı aldığını vurgulayan Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

""Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir. MHP bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır. Egemenlik milletindir, yetki milletindir, siyasi istikrarı ekonomik istikrar ve gelişmişlikle perçinlemek hepimizin ortak sorumluluğudur."

"Cumhurbaşkanımız devletin başıdır"

"Her alanda atılım, reform hamlelerine kararlılıkla devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır"