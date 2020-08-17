Marmara depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anıldı.

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 21. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

"EVLAT ACISI ANCAK ONLARA KAVUŞUNCA DİNER"

Depremde göçük altında kalan ve iki evladını kaybeden Hülya Döleker (59), AA muhabirine, acılarının hala taze olduğunu söyleyerek, gözyaşı döktü.

O gece küçük kıyameti yaşadıklarını, oğlunu ve kızını kaybettiğini anlatan Döleker, "Bende enkaz altında kaldım. 6 saat sonra çıkarıldık. Leğen kemiğim kırıldı. Felç olma durumum vardı. Oğlum yaşasıydı şimdi 38 yaşında olacaktı. Kızım da 35 yaşında. Kızımı Gölcük'te defnettim. Oğlumu 10 gün sonra Sivas'ta bulduk. Oraya defnedilmiş. Bu anma törenine İstanbul'dan geldim. Acılar tazeleniyor. Evlat acısı zaten unutulmuyor. Ne zaman ölürsün, ne zaman onlara kavuşursun evlat acısı ancak o zaman diner. Allah kimseye bir daha böyle acılar göstermesin." diye konuştu.

"ANNEMİ YAKLAŞIK 40 GÜN SONRA ENKAZDAN ÇIKARDIK"

Gölcük'teki evlerinin yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve annesinin cenazesine 40 gün sonra ulaşan İlker Özkap (45) ise şunları kaydetti:

"Gölcük Merkez Mahallesinde evimiz yıkıldı. Enkazdan yaralı olarak çıktım. Annemi kaybettim. Yaklaşık 40 gün sonra enkazdan çıkardık. Çok zor zamanlar geçirdik. Çok kötü anılarımız var. O günlerde çok eskiklikler vardı. Allah korusun, bugün deprem olsa o eksiklikleri yaşamayız diye düşünüyorum. Müdahale çok gecikti, enkazlar çok geç kaldırıldı. Cenazelere çok geç ulaşıldı. Ben de cenazemize çok geç ulaşabildim. Yaşayacak zamanımız varmış ki, kurtuldum. İstanbul'da haber kameramanıydım. Deprem olduğu zaman izine gelmiştim. Akrabalarımdan kaybettiklerimiz oldu. Çok acılar yaşadık, Allah bir daha göstermesin. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

"DEPREMİ YIL DÖNÜMÜNDE DEĞİL HER GÜN ANMALIYIZ"

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde evlerinin yıkılması sonucu iki kızını kaybeden, eşiyle enkaz altından yaralı olarak çıkarılan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de depremleri ve bu felaketleri sadece yıl dönümlerinde değil her gün anmak gerektiğini belirtti.

Ülke olarak deprem bölgesinde yaşadığımızı anlatan Şeker, "Neredeyse topraklarımızın yüzde 40 civarı birinci derecede deprem, yaklaşık yüzde 70 civarında deprem bölgesi. Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğu gibi yerleşim alanları. Kocaeli de bu fay hattı üzerinde. Sanayi ve nüfus yoğunluğunun ağırlıklı olduğu bu bölgede deprem olma ihtimali de çok yüksek. Davetsiz misafir gibi ne zaman geleceği belli değil ama mutlaka gelecek. Onun için sürekli tedbir almamız lazım." diye konuştu.

YALOVA

Yalova'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" yaptı.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, burada deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi, o gün kaydedilen kurtarma görüntülerini izledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlidin ardından program, deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son buldu.

SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Din görevlileri tarafından sela, Yasin-i Şerif ve hatim dualarının okunduğu programda, vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Depremi yaşayan vatandaşların röportajının yer aldığı film gösteriminin ardından katılımcılara deprem zamanı çekilen fotoğraf kareleri gösterildi.

Program, saatler 03.02'yi gösterdiğinde "deprem şehitleri" için dua edilmesiyle son buldu.