KKTC'den BM'ye tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı konuya ilişkin yazılı açıklamasında,

Barış operasyonlarının temel dayanağı olan, tüm tarafların rızalarına başvurulmasına ilişkin rehber ilkeyi hatırlattı.

İlkenin bizzat BM tarafından göz ardı edilmesine tepki gösteren Tahsin Ertuğruloğlu, bu durumun BM’nin itibarını derinden sarstığını ve ülkedeki varlığını sorgulattığını ifade etti.

Açıklamada, BM'nin halen geçerliliğini yitiren federasyon modelini dayatmaya çalışmasının taraflar arasındaki uçurumu açtığı vurgulandı.

BM'nin bir an önce adada iki egemen eşit devlet olduğunu kabul etmesinin en gerçekçi yaklaşım olacağının altı çizildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında Maraş'a ilişkin gereksiz ifadeler kullanıldığını belirten Ertuğruloğlu, BMGK'nın sadece taraflı, siyasi bir karar alma peşinde koştuğunu söyledi.