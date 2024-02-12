Kayseri'de gol sesi çıkmadı! 0-0

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Yeni transferler görücüye çıktı

Karşılaşmada Beşiktaş'ın yeni transferleri Joe Worrall ve Ernest Muçi ilk 11'de başlarken, Al-Musrati 66. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu skorun ardından Kayserispor puanını 29'a yükseltirken, Beşiktaş 40 puana ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.