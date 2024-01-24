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Kamyonla geri manevra yaparken çocuğunu ezdi

Kayseri'de, D.T.'nin kamyonuyla geri manevra yaparken çarptığı oğlu 12 yaşındaki M.T.  hayatını kaybetti. 

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45'inci Caddede meydana geldi.  İddiaya göre, baba D.T. ile oğlu M.T., yatak süngerleri üreten fabrikaya kamyonla malzeme getirdi. M.T.'nin araçtan indiği sırada kamyona geri manevra yapan D.T., oğluna çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede M.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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