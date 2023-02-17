Depremden kurtulan 7 kişilik aile yangında yaşamını yitirdi!

Suriye'de çıkan iç savaş nedeniyle Gaziantep'e gelen, Kahramanmaş'ın Pazarcık ilçesindeki depremden sonra da Konya'ya gelerek bir gecekonduya yerleşen Suriyeli 7 kişilik aile geceyarısı çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

Konya'nın Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Sırrıağa Sokak’taki kerpiç evi kiralayan aile sabaha karşı 03.00 sıralarında çıkan yangın nedeniyle çatının çökmesi sonucu yaşamlarını yitirdi.

Yangın söndürüldükten sonra evde inceleme yapan itfaiye ekipleri anne, baba ve 5 çocuğun cansız bedenini buldu. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen baba Münir El Ali El Dahir, anne Meryem El Muhammed ile ailenin çocukları Viam El Ali El Dahir (13), Riham El Ali El Dahir (13), Şeyma El Ali El Dahir (8), Saddam El Ali El Dahir (6), Yusuf El Ali El Dahir (4)'in cenazeleri otopsi için morga götürüldü.

Yangında evdekilere yardım ederken yaralanan Suriye uyruklu 7 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.