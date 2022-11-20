Japonya İçişleri Bakanı Terada, istifa etti!

Japonya'dan art arda istifa haberleri geliyor. Japonya kabinesinde yaşanan krizin ardından İçişleri Bakanı Minoru Terada istifa ettiğini duyurdu.

Terada'nın hakkında çıkan finansman skandalı nedeniyle Başbakan Fumio Kishida'nın kendisini görevden almadan önce istifasını sunduğu iddia edildi.

İstifanın ardından açıklama yapan Kishida, parlamentodaki işlere öncelik vermek için Terada'nın istifasını kabul ettiğini söyledi.

Gazetecilerin bir aylık süre zarfında 3 bakanın istifa ettiğini söylemesi üzerine özür dilemek istediğini belirten Kishida, "Ağır bir sorumluluk hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Kishida ayrıca, yeni içişleri bakanının yarın açıklanabileceğini sözlerine ekledi. İçişleri Bakanı görevine, eski Dışişleri Bakanı Takeaki Matsumoto'nun gelmesi bekleniyor.