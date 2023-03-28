İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması

CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, yarın partisinin genel başkanı Akşener'le görüşüp istifa edeceğini söyledi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıkışının arkasında olduğunu ve Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklamasının ardından yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceğini söyledi.

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, istifa edeceğini açıkladı.