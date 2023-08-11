Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına, annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerinin yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile vatandaşlar katıldı.

Vali Ustaoğlu, Allah'tan şehitlere rahmet, ailelerine de sabır diledi.

Tayininin Balıkesir'e çıkmasından dolayı son kez anma programına katıldığını belirten Ustaoğlu, "Tam 6 yıl önce hain ve kalleşçe bir saldırı sonucu burada Eren Bülbül yavrumuz ile Ferhat Gedik astsubayımızı kaybettik. Onlar şehadete yürüdüler. Konuşmakta zorlanıyorum, benim için bugün aynı zamanda Eren Bülbül'e bir veda oldu. Bu vesileyle ben Eren Bülbül kardeşimizden hakkını helal etmesini istiyorum. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Vali Ustaoğlu ile anne Ayşe Bülbül, Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bıraktı.

Eren Bülbül'ün şehit düştüğü aynı çatışmada, iki çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehit olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koca yürekli Eren'imizin ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti. Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "İyi ki varsın Eren" notuyla Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.