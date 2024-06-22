İtalyan teknik adam Milli duygularımızla oynadı!

A Milli Futbol Takımımız Portekiz maçında beklediği futbol ve skoru elde edemedi.

İtalyan Teknik adamın Gürcistan maçında 3-1'lik galibiyetin ardından Portekiz maçında kadroyu baştan aşağı yenilemesi mağlubiyete davetiye çıkardı.

TFF'nin Kuntz ve Montella gibi yabancı hoca seçimlerinden beklediği sonucu alamamasına rağmen yabancı teknik direktörde ısrar etmesi de soru işaretlerine neden oldu.

Arda Güler gibi Real Madrid forması giyen, Kenan Yıldız gibi Juventus forması giyen önemli oyuncuların ilk 11'de tercih edilmemesi de eleştirilere neden oldu.

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi döneminde Türk futbolunda yaşanan skandallar, Milli Takım'ın başarısız sonuçlarıyla karanlık bir döneme doğru ilerliyor.