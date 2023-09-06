İstanbul'da sel felaketi: 2 ölü, 31 yaralı!

İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama: "31 yaralımız var"

Sağanak bir yağış bir anda Meteorolojimizin verdiği rakamlara göre metrekareye 128 kilogramdan başlamak üzere daha aza inen rakamlarla yağış alındı.

Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları büyük bir iş birlği, büyük bir gayretle selden etkilenen evler haneler bunların tahliyesi için gayret içine girildi. Öncelikle büyük geçmiş olsun diyorum. Biri yabancı uyruklu ve bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılarımız var. 31 yaralımız var, sadece 8 tanesi tedavi süreçleri devam ediyor. Hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Yollar kapandı

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

Yağış nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda güçlükle ilerledi.

İstanbul Havalimanı yolunda yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü'nde çakan şimşekler dikkati çekti.

Hastanede su birikintileri oluştu

Başakşehir'de evlerini su basan 3 kişinin üşütme şikayetiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin acil servisine başvurduğu, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle yağmur giderlerinin geri tepmesi sonucu hastanenin zemin ve bodrum katlarındaki belirli noktalarda su birikintileri oluştuğu belirtildi. Durumun, acil servis, yoğun bakım ve ameliyathaneler dahil hastanedeki sağlık işleyişini etkilemediği, hastaların nakledilmesi gibi bir duruma yol açmadığı bilgisi verildi.

Başakşehir'de sele kapılarak hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının cenazesi de bu hastanenin morguna kaldırıldı.

Dere kenarındaki gecekondu çöktü

Halkalı Cemevi'nin yakınındaki dere, yağmur nedeniyle taştı. Cemevinin cenaze bölümünü su basarken buradaki suyun tahliyesi için çalışma yapıldı.

Taşma nedeniyle derenin kenarındaki gecekondu çöktü. Ayrıca, bir araç da gecekondunun bahçesine girdi.

Derenin kenarındaki 6 katlı binanın altındaki bodrumunu su bastı. İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için çalışma yaptı. İş makineleri sel nedeniyle meydana gelen dere yatağındaki enkazı kaldırmaya başlarken, dere kenarındaki bazı binalar da tahliye edildi. Su basan binalardaki suları tahliye çalışmaları sürerken, bazı binalarda temizlik çalışmalarına başlandı.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki Halkalı Gümrük Müdürlüğü yerleşkesinin sahil tarafı da taşkınlar nedeniyle su altında kaldı.

Bölgedeki bir kafe ve restoranda çalışanlar ile buradaki müşterilerin ve Halkalı Gümrük Müdürlüğünde farklı noktalarda mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Mahsur kalanların bir kısmı, restoranın ve müdürlüğün çatısına çıktı.

İtfaiye ekipleri ve bazı Gümrük Müdürlüğü çalışanlarının suda telefon ışığıyla arama yaparak mahsur kalanları kurtarmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan itfaiyenin, yardım edilmesi yönünde sesler geldiğini duyduğu bölgelere yönelerek de aramalarını sürdürdüğü gözlendi.

Polis ekipleri ise burada bekleyen kalabalığı dağılmaları yönünde uyardı.

Bu arada, itfaiye erleri çatılara çıkan ya da su birikintisinin yoğun olmadığı alanlara geçen vatandaşlarla telefonla görüştü. Ekipler, bu kişilere güvenli bölgeden ayrılmamalarını, botların alana geleceğini ve onları kurtaracaklarını söyledi.

Ardından bölgeye gelen botlar aracılığıyla mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bölgede mahsur kalan çok sayıda vatandaş ile bir köpek kurtarıldı.

Restoranın çatı kısmında 3 saat beklediğini söyleyen Onur Bolat, "Aşağı yukarı 70 kişiye yakındı. Şu an itibarıyla restoranda 3 sahibi var, başka kimse yok." dedi.

Sağanak başladığında arkadaşlarıyla oturduğunu belirten Ramazan Ataş, "Allah'tan çok şükür bir şey olmadan kurtulduk. Bir anda oldu her şey. Bir anda yağmur başlangıcı, daha sonra sel başlangıcı. Ne olduğunu biz de anlamadık. Ortalama 2-2,5 saattir bekliyoruz. Çatıya çıkmak zorunda kaldık çünkü yere kadar sular gelmişti. Mekana kadar girmişti sular." diye konuştu.

Tır şoförü Ertan Demirkaya ise kurtarılmayan kimsenin kalmadığını ifade etti.

Tırıyla yük boşaltmaya geldiğini kaydeden Demirkaya, uykuda olduğunu, yağış birden bastırınca yukarı çıktığını kaydetti.

AKOM'un açıklaması

AKOM'dan yapılan açıklamada, gün boyu Karadeniz'e kıyı ilçelerde görülen sağanak yağışın akşam saatlerinde, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca'da şiddetini artırarak ani sağanak geçişleri başladığı ve yağışın 21.00 sıralarında etkisini kaybettiği belirtildi.

Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanak sonucu metrekareye Arnavutköy'de 128, Beykoz'da 37, Sarıyer'de 28, Çatalca'da 21, Silivri 15 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2 bin 315 personel, 1167 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan toplam 1920 ihbara müdahale ettiği vurgulandı.

Eyüsultan Pirinçci Mahallesi'nde bir ahırda 100'ün üzerinde büyükbaş hayvanın mahsur kaldığı ve hayvanların jandarma ile itfaiye ekiplerince kurtarıldığı bildirilen açıklamada, aralıklı yağış geçişlerinin bugün öğle saatlerine kadar bölgesel olarak etkili olmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Başakşehir Sular Vadisi'nde selde sürüklenen 1 kadın ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta bodrum kattan su baskını sonrası yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da yaptığı açıklamada, kentin kuzey bölümünde etkili olan yağışın yaklaşık 2,5-3 saatte yaklaşık 130 kiloya ulaştığını belirterek, anlık yağış yoğunluğu esnasında bir kısım ana arterlerde ve köprü geçişlerinde göllenmeler olsa da hızlı bir şekilde suyun tahliyesinin gerçekleştiğini kaydetti.

Ayamama Deresi çok yüksek oranda kabarmış olsa da suyun doğal akışında aktığını söyleyen İmamoğlu, Kayaşehir Metro İstasyonu'nun göllenme ve sel suları yaşanması nedeniyle kapatıldığını belirtti.

Vali Gül, Arnavutköy'ü ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen Arnavutköy'de incelemelerde bulundu. Gül, ziyareti sırasında selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de su baskını yaşanan alanlarda incelemelerde bulunarak, sahada çalışan İBB ekiplerinden bilgi aldı. Vatandaşlarla da konuşan İmamoğlu, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Başakşehir ve Arnavutköy'de su basan ev ve iş yerlerinde ekiplerin tahliye çalışması devam ediyor.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bir otomobil ile İBB'ye ait İGDAŞ aracı sel nedeniyle sürüklenerek bir evin bahçesine girdi. Ekiplerin çalışması sonucu, araçlar bahçeden çıkarıldı. Bölgede, su basan evlerden tahliye çalışmaları da devam ediyor.

İstanbul'daki selde yaralanan 12 kişinin tedavisi sürüyor

İstanbul Valiliği, sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarında yaralanan 12 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzeyinde yer alan ilçelerde dün saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.

Metrekareye 125 kilogram yağış düştü

Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşların da selden kısmen etkilendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1150, belediyelere ise 2540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir.

Su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1754 ev ve iş yeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."

Ölenlerin kimlikleri belli oldu

İstanbul Valiliği, selde hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.

Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi’nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak’ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybetti.