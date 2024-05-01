1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar hangileri?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bayram havasında kutlanabilmesi, şehrin huzur ve güvenliğinin olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önlenebilmesi amacıyla gerekli önlemler alındığı belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında kara yolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamalarının bugün saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamalarının da saat 05.30 itibarıyla başlatılacağı kaydedilen açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ edilen önlemlere de yer verildi.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 39 ilçe belediyesine iletilen yazı ile kent genelinde gerçekleştirilecek miting, toplumsal olay, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması gibi konularda kolluk kuvvetleri tarafından emniyet tedbiri alınmadan önce yapılması gerekenler sıralandı.

Belediyelerden istenilen önlemler

Söz konusu belediyelerin bu kapsamda, çöp konteynırlarını bir gece öncesinden kaldırmaları ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş ve benzeri maddeleri temizlemeleri gerektiği aktarılan açıklamada, emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda, belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması, il genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs güzergahlarının alternatif güzergahlara kaydırılması, güzergah üzerinde bulunan cam durakların kaldırılması, kolluk kuvvetleri ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek diğer hususların da göz önünde bulundurularak önlemlerin alınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, yarın saat 05.30 itibarıyla Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş ve benzeri maddelerin temizlenmesi, bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması gerektiği ifade edildi.

Yarın aynı saat itibarıyla Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) birliğinin uygun yerde hazır bekletilmesi istenen açıklamada, şöyle devam edildi:

"İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünce, Galata ve Unkapanı köprü görevlileri görev yerlerinde hazır bulundurulmalı, İSPARK A.Ş. tarafından Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe civarındaki otoparkların boşaltılması ve araç parklarına müsaade edilmemeli. Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih'te Taksim Meydanı'na çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine araç parkına bir gece öncesinden müsaade edilmemeli. İtfaiye Daire Başkanlığı, yeterli sayıda itfaiye aracı ve su tankerinin belirlenen noktalarda görevlileri ile birlikte hazır bulundurulmalı. Yol Bakım Müdürlüğü belirtilen sayıda iş makinesi ve kamyon belirlenen noktalarda hazır bulundurmalı. Zabıta Daire Başkanlığı Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy'ün seyyar satıcılardan arındırılması için yeteri kadar zabıta ekibi görevlendirilmeli. İl Sağlık Müdürlüğünce şehir genelinde belirlenen yerlerde yeterli sayıda ambulans sağlık personeli ile birlikte (doktor ve hemşire) görevlendirilmeli. Mecidiyeköy, Şişli, Taksim, Fatih, Kadıköy ve yakın çevredeki hastaneler başta olmak üzere il genelindeki hastaneler yeterli sağlık personeli ile hazır bulundurulmalı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan ve Gayrettepe hizmet binalarında ihtiyaç duyulması halinde görev yapmak üzere yeterli sağlık ekibi görevlendirilmeli."

1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Açıklamada, raylı sistem, deniz ulaşımı, otobüs ve kara yollarına ilişkin alınan önlemler de aktarıldı.

Metro A.Ş.-İETT Genel Müdürlüğüne bağlı ulaşım ağlarındaki tedbirlere göre, yarın saat 05.30'dan itibaren, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) durakları sefere kapatılacak.

Kabataş-Taksim Meydan ile Tünel Meydan-Karaköy arasındaki füniküler hatlarının seferleri ile İstiklal Caddesi'ndeki Nostalji Tramvay seferleri durdurulacak.

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT otobüs durakları (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılırken, M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Gayrettepe metro durağı, M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarında sefer yapılmayacak.

Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilirken Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmayacak. T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Cibali istasyonu son durak olarak belirlenirken, Cibali-Eminönü arasında yolcu taşınmayacak.

T6 Tramvay Hattı'nın Yenikapı istasyonu son durak olurken, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşımacılığı yapılmayacak, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları da çift taraflı olarak sefere kapatılacak.

Şehir Hatları

Yarın saat 05.30'dan itibaren, deniz ulaşımında da Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na yolcu ve araç taşınmayacak. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapılmayacak, Adalar'a yapılan karşılıklı seferler ise Eyüpsultan tarafına yapılan seferler devam edecek. Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan vapur seferleri de iptal edildi.

Yarın saat 05.30'dan itibaren, TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketine bağlı ulaşım araçlar Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'ndaki Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskelelerine sefer yapmayacak. Adalar ve Eyüpsultan tarafına yapılan seferler devam ederken, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferler gerçekleştirilmeyecek.

Yarın, saat 05.30'dan itibaren, Marmaray Sirkeci istasyonu çift taraflı olarak sefere kapatılacak.

Fatih'te kapanacak yollar

Valiliğin açıklamasında, ilçelere göre yarın saat 04.00'ten itibaren araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da sıralandı.

Fatih'te Fevzi Paşa Caddesi (Yavuz Selim Caddesi kesişimi), Macar Kardeşler, 15 Temmuz Şehitleri, Vezneciler, Sahil Kennedy, Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kadir Has (Demir Kilise ile Unkapanı arası), Cemil Birsel ve Ankara caddeleri (Ebu Suud Caddesi ve Sirkeci arası), Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri, Gazi Mustafa Kemal Caddesi (Sahil Kennedy Caddesinden Mudurnu ve Aksaray'a katılım) kapatılacak.

Sahil Kennedy Caddesi, Haliç Köprüsü, D-100 kara yolu, Avrasya Tüneli, Namık Kemal Caddesi, 10. Yıl Caddesi, Vatan Caddesi, Haliç Köprüsü ve Sahil Kennedy Caddesi alternatif güzergah olarak belirlendi.

Beyoğlu'nda kapanacak yollar

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Şişli ve Unkapanı Köprüsü istikameti ile Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti trafiğe kapatılacak. Kasımpaşa Bahriye Caddesi Piyalepaşa Bulvarı istikameti kapatılacak, Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Tokaç Sokak Kavşağı'ndan trafik akışı verilmeyecek, Darülaceze Caddesi istikametine de trafik akışı sağlanmayacak.

Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi ile Irmak Caddesi Dolapdere istikameti, Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti, Sazlıdere ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak istikameti, İnönü Caddesi Taksim AKM ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi ile Kazancı Yokuşu kapama noktası arasında trafik akışı verilmeyecek.

Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan ve Cihangir istikameti ile İstiklal Caddesi ve İstiklal Caddesi'ne bağlanan bütün yollar, Meşrutiyet Caddesi İlk Belediye Cadde istikameti, Perşembe Pazarı Tersane Caddesi Karaköy Meydan ve Unkapanı Köprü istikameti, Karaköy Kemeraltı Caddesi Galata Köprüsü Eminönü istikameti, Kemeraltı Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy Meydan istikameti, Necati Bey Caddesi Dolmabahçe istikameti, Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi istikameti, Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir istikameti, Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy istikameti, Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak trafiğe kapatılacak.

Sürücüler güzergah olarak Beyoğlu'nda Donanma, Fişekhane Deresi, Dereboyu, Bülent Demir, Irmak, Kurtuluş Deresi, Kasımpaşa Zincirlikuyu, Fatih Sultan, Fatih Sultan Mimberi, Alt Baruthane, Üst Baruthane, Kulaksız, Okmeydanı, Hasköy, Kumbarhane, İmrahor ve Asker Ocağı caddeleri ve Piyalepaşa Bulvarı'nı kullanabilecek.

Şişli'de kapanacak yollar

Şişli'de Cumhuriyet, Halaskargazi ve Büyükdere caddelerinin Şişli ve Taksim Meydan istikameti ile Rumeli Caddesi Halaskargazi Cadde istikameti, Abide-i Hürriyet Caddesi Çağlayan Alt Geçidi İstanbul Adliyesi önü ışıklar itibariyle trafiğe kapatılacaktır.

Büyükdere Caddesi Esentepe varyant altı ile Mecidiyeköy arasında trafik akışı verilmeyecek. Darülaceze Caddesi, Ergenekon Caddesi Pangaltı istikameti, Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş istikameti, Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti, Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti, Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy istikameti, İncirli Dede Caddesi Feriköy istikameti, Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Meydan istikameti, Duçi Sokak ile Huzur Sokak Sıracevizler Cadde istikameti, Esen Sokak ile Hasat Sokak Şişli Camii istikameti, Darülaceze Caddesi Abide-i Hürriyet Cadde istikameti, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan gelişi Uzay Otomotiv istikameti, Odese Bulvarı Piyalepaşa Uzay Otomotiv istikameti, İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti istikameti de trafiğe kapalı olacak.

Sürücüler alternatif olarak Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan ile Zincirlikuyu arası, Mecidiyeköy Yolu, Ortaklar, Bülent Tarcan, Hakkı Yeten, Vali Konağı, Aytekin Kotil, 19 Mayıs, Kadırgalar, Bayıldım, Maçka, Teşvikiye, Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Taşkışla, Kurtuluş, Bozkurt, Silahşör, Avukat, Çiftecevizler ve Darülaceze caddeleri ile Adil Baba Kavşak arasını kullanabilecek.

Beşiktaş'ta kapanacak yollar

Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti, Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Caddesi Barbaros Bulvarı Katılımı, Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi ve Eski Yıldız Caddesi Beşiktaş Meydan dönüşü, Beşiktaş Cadde Dolmabahçe istikameti, Dolmabahçe Cadde Karaköy istikameti, Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe istikameti, Dolmabahçe Gazhane Cadde Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak.

Beşiktaş'ta alternatif olarak Barbaros Bulvarı Çıkış istikameti, Çırağan, Ortabahçe, Süleyman Seba , Kadırgalar, Bayıldım, Şair Nedim, Nüshetiye, Ihlamur Yıldız, Emirhan, Ayazma Dere, Yıldız, Palangalar ve Büyükdere caddeleri belirlendi.

D-100 kara yolunda kapanacak yollar

D-100 kara yolunun Kuzey Mecidiyeköy ayrımı, Kuzey Kasımpaşa Taksim ayrımı, Kuzey Okmeydanı Yanyol Kasımpaşa Taksim ayrımı ile Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı, D-100 kara yolu Güney Okmeydanı Piyalepaşa ayrımı, Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy ayrımı, Güney Beşiktaş Balmumcu ayrımı kapanacak

D-100 kara yolu Kuzeyden Mecidiyeköy'e giden akım kapatılarak Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek. Kuzey Çağlayan Yanyol'dan Kasımpaşa Taksim istikametine kapatılan akım Haliç istikametine verilecek. Kuzey Okmeydanı Yanyol'dan Taksim istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine yönlendirilecek. TEM istikametinden gelip Piyalepaşa istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine verilecek. Güney Haliç istikametinden Piyalepaşa'ya giden akım kapatılarak D-100 Güney istikametine verilecek. Güney Çağlayan Yanyol'dan Mecidiyeköy istikametine giden akım D-100 Güney istikametine yönlendirilecek. D100 Güney istikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek.