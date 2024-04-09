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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceğini vurguladı.

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