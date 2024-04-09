Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!



Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/wd90FdIJvh