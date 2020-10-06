İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan "#okullaracılıyor" etiketi ile yaptığı paylaşımda, okullarda daha çok öğrenciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.

Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.



Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz.#okullaracılıyor — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 5, 2020

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin yarın saat 11.00'de basın açıklaması yapacak.