“İlk Evim Arsa” kuraları bugün çekilmeye başlıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı.

“İlk Evim Arsa” kuraları 13-17 Mart tarihleri arasında 23 ilde 21 bin 120 hak sahibi için çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 13-17 Mart tarihleri arasında 21 bin 120 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda şu illerde çekilecek:

13 Mart 2023: Erzincan Merkez 550 (Müstakil)

13 Mart 2023: Kırşehir Merkez 1.100 (Müstakil)

13 Mart 2023: Bingöl Merkez 440 (Müstakil)

13 Mart 2023: Aydın Merkez 165 (Müstakil)

13 Mart 2023: Isparta Merkez 440 (Müstakil)

13 Mart 2023: Afyonkarahisar Merkez 1.320 (Müstakil)

14 Mart 2023: Balıkesir Merkez 2 bin 200 (Müstakil)

14 Mart 2023: Aksaray Merkez 660 (Müstakil)

14 Mart 2023: Kayseri Merkez 1.650 (Müstakil)

15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400 (Müstakil)

16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110 (Müstakil)

16 Mart 2023: Kars Merkez 330 (Müstakil)

16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330 (Müstakil)

16 Mart 2023: Karabük Merkez 220 (Müstakil)

16 Mart 2023: Trabzon Müşterek Arsa 495 (Müşterek)

16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275 (Müstakil)

16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770 (Müstakil)

16 Mart 2023: Uşak Merkez 330 (Müstakil)

17 Mart 2023: Karaman Merkez 880 (Müstakil)

17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55 (Müstakil)

17 Mart 2023: Denizli Merkez 550 (Müstakil)

17 Mart 2023: Batman Merkez 550 (Müstakil)

17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300 (Müstakil)