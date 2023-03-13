“İlk Evim Arsa” kuraları bugün çekilmeye başlıyor!
“İlk Evim Arsa” kuraları 21 bin 120 hak sahibi için bugün başlıyor. Peki kuralar hangi şehirde, ne zaman çekilecek? İşte detaylar..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı.
“İlk Evim Arsa” kuraları 13-17 Mart tarihleri arasında 23 ilde 21 bin 120 hak sahibi için çekilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 13-17 Mart tarihleri arasında 21 bin 120 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda şu illerde çekilecek:
13 Mart 2023: Erzincan Merkez 550 (Müstakil)
13 Mart 2023: Kırşehir Merkez 1.100 (Müstakil)
13 Mart 2023: Bingöl Merkez 440 (Müstakil)
13 Mart 2023: Aydın Merkez 165 (Müstakil)
13 Mart 2023: Isparta Merkez 440 (Müstakil)
13 Mart 2023: Afyonkarahisar Merkez 1.320 (Müstakil)
14 Mart 2023: Balıkesir Merkez 2 bin 200 (Müstakil)
14 Mart 2023: Aksaray Merkez 660 (Müstakil)
14 Mart 2023: Kayseri Merkez 1.650 (Müstakil)
15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400 (Müstakil)
16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110 (Müstakil)
16 Mart 2023: Kars Merkez 330 (Müstakil)
16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330 (Müstakil)
16 Mart 2023: Karabük Merkez 220 (Müstakil)
16 Mart 2023: Trabzon Müşterek Arsa 495 (Müşterek)
16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275 (Müstakil)
16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770 (Müstakil)
16 Mart 2023: Uşak Merkez 330 (Müstakil)
17 Mart 2023: Karaman Merkez 880 (Müstakil)
17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55 (Müstakil)
17 Mart 2023: Denizli Merkez 550 (Müstakil)
17 Mart 2023: Batman Merkez 550 (Müstakil)
17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300 (Müstakil)
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