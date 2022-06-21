İlber Ortaylı’dan Ege ve Doğu Akdeniz uyarısı

Yunanistan ile Ege Denizi’ndeki krizi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Haber Global’e değerlendirdi.

Ortaylı, “12 mile çıkarıyor, 12 mile neyi çıkaracaksın? Meis burnumun dibinde, Sakız (Adası) burnumun dibinde, İstanköy burnumun dibinde, yani neyi 12 mile çıkarıyorsun ve orada hiçbir şey yaptırmayacak, bağlayacak adeta. Kıyıdan bakacağız, öbür tarafa balıkçı sandalıyla gezeceğiz. Bu tabi tahammül edilmez bir şey. Savaş sebeplerinin hepsini küçümseyen, lanetleyen bir grup var. Bu tamam doğru da büyük ölçüde bazen de insanın gırtlağına basılıyor. Türkiye nasıl denizlere çıkmayacak, uçak uçuramayacak?” dedi.

Ortaylı, “Dünyada kıta sahanlığı birbirine tecavüz etmeyecek, herif diyor ki 12 mil kıta sahanlığım, buyur o zaman Kaş’ı sana verelim yani olacak iş değil o” diye konuştu.

‘BUNDAN SONRA CİDDİ ŞEKİLDE ORADA GÖZÜMÜZ OLMALI’

Prof. Ortaylı, “Bundan sonra ciddi şekilde gözümüz orada olmalı. Her halükarda şunun üzerinde açıkça durmalıyız. Bazı devletlerin maalesef artık Doğu Akdeniz safhasında eskisi gibi stabil, donmuş bir sulh safhasını atladığı açık. Doğu Akdeniz’de Türkiye istemiyorlar, rahatsız ediyor Batı dünyasını” dedi.

‘MİÇOTAKİS ÇOK DÜZ BİR ADAM’

Ortaylı, “Miçotakis çok düz bir adam, düz kendi dehasına inanıyor, Harvard’lıyım diye bütün Harvard’lılar dahi olursa dünyaya nasıl sığacaklar bilmiyorum ama kendine destek buluyor, efendim bütün hepsi ayakta alkışlamışlar (ABD Kongresi’ndeki konuşması), alkışlarlar çok standart bir konuşma hazırlanmış” dedi.

‘ÇIKIŞI TEHLİKELİ…’

Yunanistan’ın son aylardaki çıkışı için, “tehlikeli” ifadesini kullanan Ortaylı, “Yunanistan şu veya bu sebeple şu veya bu durumdan dolayı Batı Avrupa’nın ileri karakoludur, bu çok açıktır, bu çok stratejik noktadır” dedi.

Ortaylı, şöyle devam etti:

“Bu nedenle hakikaten damarımıza basılmadıkça hakikaten büyük kayıplarla ve büyük bir peşinen kayıp safhasına sokulmadan önce iyice düşünmek ve politika tayin etmek zorundayız. Bunlardan biri de Ukrayna çevresinde oluşan sahte bloğa çok mesafeli durmak, bunu nasıl beceririz o ayrı bir hesap, tartışılır ama Türk dünyasının batıdaki uç noktası o kadar kolay kabul görmüyor başkaları gibi.”