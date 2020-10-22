Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda, Hakurk bölgesinde arama-tarama ve keşif-gözetleme faaliyeti yürüten komandolar, terör örgütüne ait silah ve mühimmat tespit etti.

Arama tarama faaliyetleri sonucunda, bir A/T-4 Lançer, bir havan namlusu, 59 havan mühimmatı, 7 top mühimmatı, 2 bin 540 Doçka mühimmatı, 100 shotgun mühimmatı, 2 Doçka sehpası, 2 havan beşik döşeme, 44 havan tapası, 4 R/A optik nişangahı, 3 dedektör, 2 teleskopik dürbün ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.