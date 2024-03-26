Hakem konuşmaları sızdırıldı: Penaltı itirafı!

Özgür Yankaya ile Abdulkadir Bitigen'in "Hata yapmışız" itirafları gündeme oturdu.

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan ve Tete'ye yapılan teması penaltı olarak değerlendiren mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen'in, Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı pozisyon analizi konuşmasının görüntüleri sosyal medyada gündem olup büyük tartışma yarattı. Görüntülü görüşmede Hugh Dallas'ın Galatasaray lehine verilen penaltı için Abdülkadir Bitigen'e "Bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?" sorusunu yönelttiği, Bitigen'in ise "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdiği duyuluyor.

Abdulkadir Bitigen "Tete'nin pozisyonu penaltı değildi" itirafında bulunurken Hugh Dallas VAR hakemi olan ve Bitigen'i sahada incelemeye çağıran Özgür Yankaya'ya ise "Niye bu kadar basit temas için hakemi çağırdın, baskı altında bıraktın. Ufak temasta penaltı vermiyoruz" dedi. Özgür Yankaya ise "Hakemin orada göremediğini söyleyince pozisyonu inceledim. Beklentiye baktım teması gördüm. O anda böyle olacağını düşündüm ama hata yapmışım" cevabını verdi.

TFF, sızdırılan görüntülerin tamamını yayınladı

TFF, 1 Mart 2024'te yapılan ancak bir kısmı sızdırılan MHK Eğitim Toplantısı'nın tamamını yayınladı. Ayrıca görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı da açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndaki toplantının bir kısmı sızdırılmasının ardından TFF hareket geçti.

Yaşananların ardından TFF, 1 Mart 2024'te yapılan MHK Eğitim Toplantısı'nın tamamını yayınladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.



Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."